Manyas'ta dezenfekte çalışmaları sürüyor Manyas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluş binalarının yanı sıra meydanlarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Manyas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluş binalarının yanı sıra meydanlarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların virüse karşı uyarılara uymaları gerektiğini söyledi.

Belediye olarak bu konudaki çalışmaların sürdürüleceğini anlatan Barçın, "İlçedeki tüm kamu kurumları başta olmak üzere pasajlar ve meydanları dezenfekte ettik." dedi.

Kaynak: AA