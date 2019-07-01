Mansur Yavaş'ın "fışkiye" göndermesinde Melih Gökçek'ten sert yanıt!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşı'n twitter hesabından yaptığı videolu göndermeye Melih Gökçek'tenyanıt geldi.

Twitter hesabından iki sayfalık bir açıklama yapan Melih Gökçek, "Aşağidaki çağrım Sayın Mansur Yavaş'a ve bilgi olarak kamuoyunadIr... Özet olarak bundan böyle Yavaş ve personelinin bana attiği iftiralara cevap vermeyeceğim. Kendi aralarindaki kavgayi örtmek için beni kullanamayacaklar. Ben ancak istediğim konularda açiklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Siz Belediye Başkanlığına seçileli 3 ay oldu. 3 aydan beri ne yaptınız?" diye soran Melih Gökçek'in açıklaması şöyle:

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN "FIŞKİYE" GÖNDERMESİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaştığı 'Sokak Hayvanları Çalıştayı' videosu sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan videoda görevinden istifa eden eski başkan Melih Gökçek'e göndermede bulunarak bir kediye "Başkanım fışkiyeyi kırmışlar" dedirtiliyor.

Videoda, Mansur Yavaş'ın kucağındaki kedi, kameraların karşısında poz verdiği sırada, eski Başkan Melih Gökçek'e de "fışkiye" göndermesinde bulunuluyor.Melih Gökçek Gezi Parkı olayları sırasında Twitter'dan "Belediyenin önündeki fışkiyeyi kim kırdı!" mesajını paylaşarak o dönemde gündem olmuştu.

Mansur Yavaş ise söz konusu videoyu paylaşırken "Bugün düzenlediğimiz Sokak Hayvanları Çalıştayı'nda davetsiz bir misafirimiz vardı. Bu sefer sözü onlara bırakalım istedik..." notunu yazdı.

YAVAŞ: HALKIN OLANI HALKA VERMEK GÖREVİMİZ

Görevden alınan Melih Gökçek'in kullanımına tahsis edilen üç lüks arazi aracından ikisi, Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından geri alınmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bu araçlardan biri, genç bir çiftin başvurusu üzerine düğün arabası oldu.

Mansur Yavaş daha önce yaptığı açıklamada, "4 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. 3'ü Sayın Gökçek'e tahsis edilmiş. İade istedik, ikisi geldi personelleriyle birlikte. Satacağız. İhtiyacımız yok. Zırhlı araç kendisinde kaldı, iki personelle" demişti.

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ciplere ilişkin, "Halkın olanı halka vermek bizim görevimizdir. Herkes halktan aldığı emaneti vakti geldiğinde onlara iade etmeyi bilmeli. Bu konuda gösterdiğiniz duyarlılığa teşekkür ederim" dedi.