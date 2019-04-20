Mansur Yavaş'ın, ABB'nin İnternet Sitesindeki Kapak Fotoğrafını da Değiştirdi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB'nin internet sitesindeki kapak fotoğrafını Atatürk ve Anıtkabir'le değiştirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, internet sitesindeki kapak fotoğrafını değiştirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinin kapak fotoğrafında şehri simgeleyenufak fotoğraflar yer alıyordu. Ankara Kulesi, Ata Kule, Kızılcahamam ve Anıtkabir'in fotoğrafı, kapak görselinde yer alıyordu.
Mansur Yavaş, göreve başlamasının ardından belediyede ve çeşitli yerlerde değişiklik yapmaya devam ediyor.