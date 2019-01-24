Mansur Yavaş: Hayvanlara Dindar İnsanların Çocukları Daha Fazla Eziyet Ediyor

Seçim vaatlerini açıklamak amacıyla Halk TV'de konuşan Mansur Yavaş, tepkilere neden olacak bir söylemde bulundu. Yavaş, sokak hayvanlarına işkence yapanların çoğunlukla dindar ailelerin çocukları olduğunu söyledi.

"İŞKENCELERİ DİNDAR AİLE ÇOCUKLARI YAPIYOR"

Yavaş, son yıllarda sıkça ülkenin gündemine gelen sokak hayvanlarının katledilmesi ve işkence edilmesi olaylarından, dindar ailelerin daha fazla olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"Bu olaylara dini yönden bakan insanlar, hem derler ki 'Allah'ın yarattığı hiçbir varlık sebepsiz değil.' ama bakarsınız, bu tür söylemlerde bulunanların çocukları bunları yapıyor."