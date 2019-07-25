Manken Çağla Şikel, kusursuz fiziği ile kumsaldaki tüm bakışları üzerinde topladı
Çağla Şikel, önceki gün Çeşme'deki tatilinde görüntülendi. 40 yaşındaki manken, kusursuz fiziği ile tüm bakışları üzerinde topladı.
Mankenlikle beraber kariyerine sunuculuğu da ekleyen Çağla Şikel, yorgunluğunu Çeşme'ye gittiği tatilde atıyor. 40 yaşında ve iki çocuk annesi olan ünlü manken güzelliği ve kusursuz fiziği ile görenleri büyülüyor. Fit vücudunu düzenli spora ve sağlıklı yaşamla destekleyen Şikel, görüntülenmekten kaçmıyor.
KUSURSUZ FİZİĞİ İLE BÜYÜLEDİ
Çeşme tatili hız kesmeden devam eden Şikel düzgün fiziğiyle plaja damga vurdu. Bol bol denize girip güneşlenen ünlü mankeni görenler, gözlerini alamadı.
DUŞ SONRASI ŞEZLONG KEYFİ
Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkaran ünlü model, denizden çıkar çıkmaz duşunu alarak şezlonguna geçti.
YORUMLAR (4)
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orası kadınlar plajı , baksa ne olur bakmasa lar ne olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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kız nede takılıyonCevap Yaz Yayından Kaldır
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İLK ÇIKTIĞI GÜNDE ŞİMDİ DE AYNI KADIN ERKEK KARIŞIK BİRŞEY OLMUŞ. HİÇ BEĞENMİYORUMCevap Yaz 34 Yayından Kaldır
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Kendini senelerdir makyajla çeşitli şeylerle beyazlatmaya çalışan bu çingeneye kim hayran kalır ?Cevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır
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