Manken Çağla Şikel, kusursuz fiziği ile kumsaldaki tüm bakışları üzerinde topladı

Mankenlikle beraber kariyerine sunuculuğu da ekleyen Çağla Şikel, yorgunluğunu Çeşme'ye gittiği tatilde atıyor. 40 yaşında ve iki çocuk annesi olan ünlü manken güzelliği ve kusursuz fiziği ile görenleri büyülüyor. Fit vücudunu düzenli spora ve sağlıklı yaşamla destekleyen Şikel, görüntülenmekten kaçmıyor.

KUSURSUZ FİZİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

Çeşme tatili hız kesmeden devam eden Şikel düzgün fiziğiyle plaja damga vurdu. Bol bol denize girip güneşlenen ünlü mankeni görenler, gözlerini alamadı.

DUŞ SONRASI ŞEZLONG KEYFİ

Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkaran ünlü model, denizden çıkar çıkmaz duşunu alarak şezlonguna geçti.