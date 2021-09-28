Manisalı Muhtarlardan İtfaiye'ye Kutlama Ziyareti - Haberler
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Manisalı Muhtarlardan İtfaiye'ye Kutlama Ziyareti

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Manisalı Muhtarlardan İtfaiye'ye Kutlama Ziyareti

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve dernek yönetimi, İtfaiye Teşkilatı'nın 307. yıldönümü dolayısıyla, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve personeline kutlama ziyaretinde bulundu.

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve dernek yönetimi, İtfaiye Teşkilatı'nın 307. yıldönümü dolayısıyla, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve personeline kutlama ziyaretinde bulundu.

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve dernek yönetimi, İtfaiye teşkilatının 307. kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve itfaiye personellerine kutlama ziyaretinde bulundu. Ziyarette Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan'ın yanı sıra, Muradiye Muhtarı Eyüphan Aykıran, Mareşal Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Musa Sezer, Fatih Mahallesi Muhtarı Doğan Akın, 50. Yıl Mahallesi Muhtarı Erol Akar ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Bedir Kılıç katıldı. Pasta kesilerek yapılan kutlama sonrasında konuşan Dernek Başkanı Bedriye Pehlivan, "Yaptığınız hizmetlerin yanında ülkemizde yaşanan afetlere karşı da duyarlı davranış ve çalışmalarınızdan dolayı kutluyoruz. Aynı zamanda Manisalı olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Kendi canını hiçe sayarak yardıma muhtaç olanın canını öncelikli olarak kurtarmak için mücadele eden yegane kurum itfaiye teşkilatıdır diyebiliriz. Bu nedenden dolayı sizler çok değerlisiniz. Hepinizden Allah razı olsun" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, itfaiye dairesi olarak çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

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Haber: Manisalı Muhtarlardan İtfaiye'ye Kutlama Ziyareti - Haberler
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