Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir-Ankara yolunda bir otomobilin tıra arkadan...
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir-Ankara yolunda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir-Ankara yolunda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü. - MANİSA
Kaynak: İHA
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