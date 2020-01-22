Manisa depremi sonrası İran da 5,2 ile sallandı!
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Manisa depremi sonrası İran da 5,2 ile sallandı!

Manisa'da meydanan gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası İran da sallandı. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacıabad kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:22
Manisa depremi sonrası İran da 5,2 ile sallandı!

Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hacıabad'ın Sergez beldesi olan 5,2 büyüklüğündeki yerel saatle 22.53'te kaydedildi. Depremin 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

MANİSA'DA DA DEPREM OLDU

'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, İstanbul ve Bursa'da da hissedildi.


Haber Videosu

: Manisa depremi sonrası İran da 5,2 ile sallandı!
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