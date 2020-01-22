: Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir

22.01.2020 23:30 | Son Güncelleme: 23.01.2020 00:52

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, saat 22.22'de yaşanan depremim büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. Deprem İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve İstanbul'da da hissedildi. Şiddetli sarsıntının ardından 35 artçı sarsıntı yaşandı. Bu depremler sonrası uzmanlardan ilk değerlendirmeler de geldi.

"SARSINTI BİR KAÇ HAFTA SÜREBİLİR"

NTV canlı yayınına bağlanan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin analizi için daha fazla veri gerektiğini söylerken "25-30 km uzunluğunda bir hat harekete geçmiş olabilir. Yine de daha büyük bir deprem olacağını zannetmiyorum. Bu bölgeyi büyük bir deprem oluşturabilecek bir bölge olarak düşünmüyoruz. Burada 5,1'lik bir deprem olmuştur. Bunun arkasından da 4, 4,5 gibi sarsıntılar olacaktır. Bunun ardından sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir" dedi.

"5.5-6 BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ DEPREMLER OLABİLİR"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Oğuz Gündoğdu ise, "Çok sık depremler olması öncü olduğu anlamına geliyor. Akhisar çok uzak. Bu depremlerden bazısı artçı sayılan depremlerdir diğerleri de öncü depremleridir. Bu nedenle beklenen büyük depremin sırası değil. Bu bölge içerisinde olan depremdir. İçerisinde 5,5, 6'ya giden depremler olabilir" ifadelerini kullandı.

"BU DEPREM YIKICI BİR DEPREM NİTELİĞİ TAŞIMIYOR"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bu deprem yıkıcı bir deprem niteliği taşımıyor çünkü bu bölgede yıkıcı depremin eşik değeri 6 olarak kabul ediliyor." dedi.

Sözbilir, yaptığı açıklamada, Akhisar'da bu akşam meydana gelen depremin Soma-Kırkağaç Fayı ile Gelenbe Fay Zonu'nun kesim noktasında gerçekleştiğini söyledi.

Bu bölgede son zamanlarda küçük ölçeklerde çok sayıda deprem olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bu deprem yıkıcı bir deprem niteliği taşımıyor çünkü bu bölgede yıkıcı depremin eşik değeri 6 olarak kabul ediliyor. Bazı binalarda hasar yaratmış olabilir. Deprem hemen Gelenbe Fay Zonu'nın ucunda gerçekleşti, dolayısıyla buna sıçrarsa yeni deprem fırtınası yaşanabilir."

DEPREM SONRASI 35 ARTÇI MEYDANA GELDİ

Öte yandan, merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği 22.22'den sonraki yaklaşık yarım saatte 35 artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3 ve üzerinde olan 7 deprem olmak üzere toplam 35 artçı deprem yaşandı.

Bölgede 23.17'de meydana gelen en son artçı depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak kaydedildi.

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