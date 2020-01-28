: Manisa'daki 5.1 şiddetindeki depremin ardından uzmanlardan ilk açıklama

28.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:53

Cuma akşamı Elazığ'da meydana gelen ve 41 vatandaşımızın ölümüne sebep olan 6.8'lik depremin ardından Manisa Kırkağaç 5.1'le sallandı. Deprem, Manisa ve İzmir'de hissedildi. Depremle ilgili Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Pampal açıklamalarda bulundu. Teskin edici açıklamalarda bulunan Pampal, "Bu civardaki faylar 6.5'den büyük depremler yaratacak boyut taşımıyor" dedi.

UZMANLARDAN İLK AÇIKLAMA

Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında Manisa ve İzmir'i sallayan Kandilli'nin verisine göre 5.1'lik , AFAD'ın verilerine göre 4.8'lik depremle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gediz Grabeni'ne bağlı fayların üzerinde meydana gelmiş olması lazım. 4-5-6 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir bir fay sistemi. Çok büyük bir etkisini olacağını zannetmiyorum . Ancak yapı stoklarının durumundan ötürü bir hasar oluşabilir.

"6.5 ŞİDDETİNDEN BÜYÜK DEPREM OLMAZ"

Bu bölgeler buranın olağan depremleri demek zorundayız. Buna yapacak bir şey yok. Batı Anadolu'nun graben fay hatlarının ne kadar çok olduğunu görüyoruz biliyoruz. Yani tekrarlamak gerekirse bu civardaki faylar 6.5'den büyük depremler yaratacak boyut taşımıyor. ama bazı hasarlara neden olabilirler."

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Orhan Tatar da Manisa'daki depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy

"Yeri biraz enteresan, geçen hafta kırılan bölgede deprem aktivitesi olmuştu. Bu durumda o bölge rahatlamıştı fakat şimdi meydana gelen deprem tam kuzey kısmında. Bu aktivitenin kuzey kısmında aktivite kuzeye doğru hareket ediyor gibi görünüyor. Transfer oluyor gibi gördüm, ilerleyen saatlerde tabii bunu göreceğiz. Bu hareket giderek kuzeye taşınmaya başladı, o yüzden durum biraz kritik. Şöyle bir kaygı duyuyorum, acaba bu aktivite kuzeye doğru kaymaya mı başladı.

Bu Batı Anadolu'daki deprem oluşturan faylardan farklı, bunun güney kısmındaki aktivite kendi içinde çok tutarlıydı en büyüğü 5.4'dü. Buradaki enerji biraz boşalmış gibi görünüyordu. Bugün meydana gelen deprem biraz kuzeyde olduğu için 'acaba kuzeye doğru mu kayıyor' diye düşünüyorum ama tabi bunu araştırmak gerekiyor.

İzliyoruz, ama depremin yerinin kritik olduğunu söyleyebiliriz.

Bundan sonra artçı gibi olanlar kuzeye doğru taşınmaya başlarsa bugün içerisinde anlayacağız ki güneydeki hareketler kuzeye doğru taşınıyor. Aslında bu olumlu bir durum, enerjisini boşalttığı anlamına gelir, depremler hissedilir ama enerji boşalır."

"İYİ BİR DURUM SAYILABİLİR"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ersoy, "Bundan sonra artçı gibi olanlar kuzeye doğru saatler içerisinde taşınmaya başlarsa anlayacağız ki, güneydeki hareket kuzeyde de aynı şekilde devam edecek. Bu bir anlamda olumlu. Fay çok uzun olmasına rağmen 6'dan büyük bile bir deprem oluşturacakken bu aktiviteyle enerjini boşaltıyorsa bu iyi bir durum sayılır. Yani hissedilir ancak yıkıcı olmayabilir. Dolayısıyla aktivitenin izlenmesi gerekir." Dedi.

Prof. Dr. Orhan Tatar/ Cumhuriyet Üniversitesi

"Biz şu anda bir ekiple Elazığ'dayız, gözlemler yapıyoruz. Bu deprem bundan 4-5 gün önce meydana gelen depremin devamı gibi değerlendiriyoruz. 4.8 olarak değerlendirilirse açıkçası daha önce olan 5.4 depreminin artçısı gibi düşünülebilir" dedi.

Tatar, "Son birkaç aydan bu yana çok ciddi bir deprem fırtınası var, bu depremle birlikte şunu söylemek mümkün bu büyüklükte depremler yine meydana gelebilir, özellikle meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında meydana gelen hasarlı binalardan uzak durmanın faydası var" deklinde açıklama yaptı.

"DEPREMLER BİR SÜRE DEVAM EDECEK"

Tatar, yaptığı açıklamada, "Bu tarz depremler bir süre devam eder, Ege Bölgesi için bir başka noktada oluşabilir. Elazığ'da meydana gelen depremin fayının karakteriyle Ege'deki deprem faylarının karakteri farklı. Soma/Kırkağaç fayı uzunluğu çok fazla değil, üretebileceği depremler de bundan birazcık daha fazla olabilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 14.26'da meydana gelen 5.1 şiddetindeki deprem, bölgede paniğe neden oldu. 5.1 şiddetindeki depremin ardından halk kendisini sokağa attı. Çevre illerden de hissedilen depremin ardından 3.5 ve 3.7 şiddetinde iki artçı deprem daha oldu.

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