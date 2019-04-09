Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var

Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var

Manisa'nın Soma ilçesinin kırsal Yağlılı Mahallesi'nde, tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinin kırsal Yağlılı Mahallesi'nde, tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ İSE YARALANDI

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsü henüzöğrenilemeyen 09 PK 933 plakalı midibüs, Soma - Savaştepe kara yolu YağcılıMahallesi yol ayrımında M.E. idaresindeki 06 DN 3900 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe DevletHastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (16)

  • MUHAMMET A.:
    Tarım işçilerinin başına neden hep kötü şeyler gelir nerede gariban kaza onları bulur adaletsiz dünya. Ölen tarım işçisi olunca insanın içi daha çok acıyor.
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  • BAMSİ,BEY BÖYREK BAYBURDİ:
    eskiden muvanlik kursları vardı-tekrar açılmalı, kazda ölene rahmet yaralılara acil şifallar allahtan dileriz.
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