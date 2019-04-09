Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
Manisa'nın Soma ilçesinin kırsal Yağlılı Mahallesi'nde, tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.
Manisa'nın Soma ilçesinin kırsal Yağlılı Mahallesi'nde, tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ İSE YARALANDI
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsü henüzöğrenilemeyen 09 PK 933 plakalı midibüs, Soma - Savaştepe kara yolu YağcılıMahallesi yol ayrımında M.E. idaresindeki 06 DN 3900 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe DevletHastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (16)
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Tarım işçilerinin başına neden hep kötü şeyler gelir nerede gariban kaza onları bulur adaletsiz dünya. Ölen tarım işçisi olunca insanın içi daha çok acıyor.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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eskiden muvanlik kursları vardı-tekrar açılmalı, kazda ölene rahmet yaralılara acil şifallar allahtan dileriz.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Rahmet ve şifa dilemekten daha parlak bir fikriniz yok mudur sizin?Cevap Yaz 1 8 Yayından KaldırİNSAN DEĞİLMİSİN: SENİN VİCDANIN YOK MU. . BİR RAHMET DİLEMEK. . . . KAYBOL KIZIYORUM ŞİDİ. . . ALLAH ISLAH ETSİN SENİ. .2 Yayından KaldırDERKEN: DERKENYayından Kaldır