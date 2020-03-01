Manisa'da pompalı tüfekle havaya ateş edip kaçan kişiler, aranıyor
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Manisa'da pompalı tüfekle havaya ateş edip kaçan kişiler, aranıyor

Manisa'da pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

01.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 01.03.2020 09:04
Manisa'da pompalı tüfekle havaya ateş edip kaçan kişiler, aranıyor

'da pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 'ne motosikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçtı.


Tüfekten çıkan saçmalar, bazı evlerin duvarlarına isabet etti.


Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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