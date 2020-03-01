Manisa'da pompalı tüfekle havaya ateş edip kaçan kişiler, aranıyor

01.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 01.03.2020 09:04

Manisa'da pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ne motosikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçtı.



Tüfekten çıkan saçmalar, bazı evlerin duvarlarına isabet etti.



Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA