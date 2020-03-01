Manisa'da pompalı tüfekle havaya ateş edip kaçan kişiler, aranıyor
Manisa'da pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Manisa'da pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ne motosikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçtı.
Tüfekten çıkan saçmalar, bazı evlerin duvarlarına isabet etti.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA