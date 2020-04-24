Manisa'da pompalı dehşeti: 4 ölü, 1 yaralı Manisa'nın Salihli ilçesinde aralarında daha önceden mera yüzünden husumet olduğu iddia edilen 2 aile arasında çıkan tartışmada aynı aileden 4 kişi ölürken, diğer aileden de 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde aralarında daha önceden mera yüzünden husumet olduğu iddia edilen 2 aile arasında çıkan tartışmada aynı aileden 4 kişi ölürken, diğer aileden de 1 kişi yaralandı. Olayda öldürülen 63 yaşındaki Hasan Mısırlı'nın ceza evinden yeni çıktığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, olay, saat 11.00 sıralarında Salihli'ye bağlı Eldelek Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir K. (57) ve Galip K. (57) isimli 2 kardeş ile daha önceden aralarında mera yüzünden husumet bulunan Halime Mısırlı (64), Halil İbrahim Mısırlı (40), Hasan Mısırlı (63) ve Halil Mısırlı (41) isimli şahıslar arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonucunda ceza evinden yeni çıkan Hasan Mısırlı (63), Bekir K.'yu (57) bıçakla yaraladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Galip K. isimli şahıs yanında bulunan av tüfeği ile Halime Mısırlı, Hasan Mısırlı, Halil Mısırlı ve Halil İbrahim Mısırlı'yı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Hasan Mısırlı'nın ceza evinden yeni tahliye olduğu öğrenildi.

Olay sonrasında; olayda hafif şekilde yaralanan Bekir K. ile olayın şüphelisi olan Galip K. isimli şahıslar olayda kullanıldığı tespit edilen av tüfeği ile birlikte yakalandı.

Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA