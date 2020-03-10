Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
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Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı

Manisa'da özel bir hastaneye yüksek ateş şikayetiyle başvuran vatandaş, koronavirüs şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilerek karantina altına alındı.

10.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:58
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan ölümcül koronavirüs Manisa'da hareketli saatler yaşanmasına sebep oldu. Dün akşam saatlerinde Umre'den dönen bir Türk vatandaş, yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu özel hastane tarafından koronavirüs şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edildi. Şüpheli vatandaş, sevk edildiği hastanede karantina altına alındı.

BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Manisakulishaber'in paylaştığı bilgilere göre; Umre'den dönen bir vatandaş yüksek ateş şikayetiyle Manisa'da bulunan bir özel hastaneye başvurdu ve şüphesi vaka olarak değerlendirilerek başka bir hastaneye sevk edildi. Hasta üst düzey güvenlik önlemleri altında ambulansla nakledildi.

BAŞHEKİM SOSYAL MEDYADA AÇIKLADI

Özel hastanenin başhekimi Dr. Mümtaz Kahya, hastanenin sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Hastanın Umre'den gelen bir hasta olduğunu belirten Başhekim Dr. Kahya, "Hastanemize müracaat eden yurt dışından (Umre'den) gelen hastada yüksek ateş mevcuttu. Gerekli tıbbi önlemler alınarak şüpheli vaka olarak değerlendirilip başka bir hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

İşte şüpheli vakanın sevk edilmesine ait ilk kareler:

SAĞLIK BAKANI: TÜRKİYE'DE VAKA HER AN ÇIKABİLİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 4 bine yakın insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki son gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenliyor. Ankara'daki basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Yeni tip koronavirüs salgınının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Şu anda tespit edilmiş koronavirüs vakası yok ancak her an çıkabilir" dedi.

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Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı

Haberin Videosu:

Manisa'da koronavirüs şüphesi

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Haber Yorumları (8)
500
COSMOS: bakan sürekli fikir değiştiriyor yada medya haberi yalan
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SADİ ŞİRAZİ: Umre farz değil. Bu hastalık Aralık ayında yayılmaya başladı. Umreye dünyanın dört bir yanından insan gidiyor. Tedbiri elden bırakıp gitmek akıllıca iş değil. Arabistan gelmeyin demese hala gidecek olan var. Umre firmaları otomatiğe bağlamış her ay illa belli sayıda insanı oraya gönderecekler. Uhrevi işleri de dünyevileştimek böyle bir şey.
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SIRADAN ADAM: Ölmeden Tabuta koymuşlar Adamı
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
ŞEFFAF: ÜLKEMİZ ŞEFFAFLIK AÇISINDAN ÇOK GERİLERDE. TÜM DÜNYAYI SARMIŞ BİR HASTALIĞIN ÜLKEMİZDE OLMAMASI DURUMU BANA İNANDIRICI GELMİYOR. GİZLENEN DOĞRU BİLGİLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK ÇOK MERAK EDİYORUM
Cevap Yaz 24 10 Yayından Kaldır
EAEAEA: PEKİ NEDEN GİZLESİNLER . AYRICA BU İŞİ DSÖ YÖNETİYOR. BÜTÜN DÜNYA ÜLKELERİNDE KORONA OLDUĞUNDA DA AÇIKLAYAN BU ÜLKEDİR. YOKSA DSÖ DEMİ BİZE ÇALIŞIYOR. ELBETTE OLABİLİR. AMA LÜTFEN SİZLERDE PROVOKEYİ BIRAKIN
2 7 Yayından Kaldır
N.A: Tedbirli olmaktan başka bir şansımız yok
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
OF: yahu arkadaş göz göre göre neden gidiyorsunuz umreye. uyarılar var. gitmeyin . hayat normale dönüce gidersiniz
Cevap Yaz 4 18 Yayından Kaldır
SUÇA SÜRÜKLENEN KATİP: ama öyle deme suud ailesi parasını nasıl kazanacak petrolde para etmiyor bak :D
5 3 Yayından Kaldır
500
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