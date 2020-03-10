Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı Manisa'da özel bir hastaneye yüksek ateş şikayetiyle başvuran vatandaş, koronavirüs şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilerek karantina altına alındı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan ölümcül koronavirüs Manisa'da hareketli saatler yaşanmasına sebep oldu. Dün akşam saatlerinde Umre'den dönen bir Türk vatandaş, yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu özel hastane tarafından koronavirüs şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edildi. Şüpheli vatandaş, sevk edildiği hastanede karantina altına alındı.

BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Manisakulishaber'in paylaştığı bilgilere göre; Umre'den dönen bir vatandaş yüksek ateş şikayetiyle Manisa'da bulunan bir özel hastaneye başvurdu ve şüphesi vaka olarak değerlendirilerek başka bir hastaneye sevk edildi. Hasta üst düzey güvenlik önlemleri altında ambulansla nakledildi.

BAŞHEKİM SOSYAL MEDYADA AÇIKLADI

Özel hastanenin başhekimi Dr. Mümtaz Kahya, hastanenin sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Hastanın Umre'den gelen bir hasta olduğunu belirten Başhekim Dr. Kahya, "Hastanemize müracaat eden yurt dışından (Umre'den) gelen hastada yüksek ateş mevcuttu. Gerekli tıbbi önlemler alınarak şüpheli vaka olarak değerlendirilip başka bir hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

İşte şüpheli vakanın sevk edilmesine ait ilk kareler:

SAĞLIK BAKANI: TÜRKİYE'DE VAKA HER AN ÇIKABİLİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 4 bine yakın insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki son gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenliyor. Ankara'daki basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Yeni tip koronavirüs salgınının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Şu anda tespit edilmiş koronavirüs vakası yok ancak her an çıkabilir" dedi.