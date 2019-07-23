Manisa'da korkutan orman yangını

Manisa'nın Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Edremit, Bergama ve Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 15 arazöz, 3 helikopter ve 4 dozerle müdahale ediyor.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Yangın alanının yakınında bulunan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü bünyesindeki ekipler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.