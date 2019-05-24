Manisa'da çöp kamyonu motosiklete çarptı: 1 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çöp kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çöp kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Derbent Mahallesi E-96 Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Yusuf İnce'nin (58) kullandığı 35 DC 2353 plakalı çöp kamyonu, aynı yönde ilerleyen Ramazan Şahin'in (31) kullandığı 45 N 2705 plakalı motosiklete çarptı.
Çöp kamyonunun çarpması ile savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin'in yoğun bakım servisine alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaynak: AA