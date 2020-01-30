Son dakika: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu
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Son dakika: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika: Günlerdir peş peşe depremlerin olduğu Manisa yine sallandı. Manisa Kırkağaç'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

30.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:31
Son dakika: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 17.03'de gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremin 6.98 km derinlikte olduğunu açıkladı. Manisa 2 gün önce de 3 depremle sarsılmıştı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 3.6, derinliğinin ise 5.4 km olduğunu duyurdu


Haber Videosu

: Son dakika: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu
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