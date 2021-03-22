Manifesto ne demek? 2023 manifestosu nedir?

Manifesto ne demek? sorusunun yanıtı merak edilenler arasında yer alıyor. Tarih ve sanat terimlerinde sık rastlanan bir kelime olsa da manifesto, siyaset gündemiyle de sık sık öne çıkan kavramlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. 2023 manifestosu nedir? Cumhurbaşkanı'ndan manifesto açıklaması ne zaman, saat kaçta?

Günlük yaşamda adını sıkça duyduğumuz bir kavram olarak manifesto, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gündeme gelen konulardan biri oldu. Daha çok tarih ve sanat sahnesinde karşımıza çıksa da artık günümüzde de sıkça kullanılır olmuştur. Peki manifesto ne demektir? TDK'ya göre manifesto nedir? Niçin kullanılır? Detaylar haberimizde yer alıyor.

2023 MANİFESTOSU NEDİR? CUMHURBAŞKANI AÇIKLIYOR

Erdoğan, bugün yapılacak AK Parti kongresi ile ilgili olarak ise,

"Kongre noktasında on hazırlıkları kararlı şekilde yaptık. Sloganlarımızdan, konuşmaya kadar hepsi en ideal şekilde hazırlanıyor. ve Çarşamba günü yapacağım konuşma da 2023'ün manifestosu olacaktır. Göreceksiniz,insan hakları ile ekonomi paketini kapsayan çok daha geniş anlamda konuşmayı planlamış durumdayız. Çarşamba günü konuşmamızı ifade ederek, AK Parti olarak MHP ile Cumhur İttifakı olarak 2023'e çıktığımız bu yolda, bu dayanışmamızın gereği nelerdir, neler olacaktır, bunları da en güzel şekilde ifade edeceğiz. Çok farklı bir dönemde bu kongreleri gerçekleştiriyoruz. Koronavirüs sürecinde bunları yapıyoruz. MHP genel kurulunu yaptı.Bütün belde, ilçe, il kongrelerimizi zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Büyük kongremizi yaparak 2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz, hazırlayacağız. 2023 yeni bir dönüşüm oluşum süreci olacak. ve bu yeni dönüşümle birlikte de inşallah 2024 ve sonrası hazırlıkları devam edecektir" şeklinde konuştu.

MANİFESTO NE DEMEK?

Manifesto kelimesinin kökleri İtalyancaya dayanmaktadır. Manifesto kelimesinin en yaygın kullanım alanları; Kübizm Manifestosu, Somut Şiir Manifestosu ve Komünist Manifesto'dur.

Manifesto, herhangi bir topluluk hareketinin kamuoyuna duyurulması ve bildirilmesidir. Manifesto, kamuoyuna duyurulmak istenen yazılardır. Tarih sahnesinde sanat akımlarıyla bütünleştirilir. Bazen ise 'Komünist Manifesto' gibi siyasi düşüceleri de içeren bir yazı türüdür. Türk dilinde 'bildiri' anlamına gelir. Bazı kaynaklara göre ise manifesto 'muhtıra' anlamını taşır.

TDK'YA GÖRE MANİFESTO NEDİR?

İtalyancadan dilimize geçen manifesto kelimesinin anlamı üç şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar;

1) Ticarette kullanılan: Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste.

2) Bildiri

3) Toplumsal bir hareketin saiyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi. olarak tanımlanmaktadır.