Mangal yakana, havai fişek atana ceza…
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Mangal yakana, havai fişek atana ceza…

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Orman yangınları ile mücadele sürüyor.

Orman yangınları ile mücadele sürüyor.

Bir yandan ekipler alevleri söndürmeye çalışıyor, diğer yandan yeşil alanların korunması amacıyla valilikler peş peşe tedbir kararları alıyor.

Pek çok kentte ormanlara girişler bir süreliğine yasaklanmıştı; bu önlemlere yenileri eklendi.

Ankara Valiliği, mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılmasının 15 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklandığını açıkladı.

Bu alanlara gün içerisinde saat 08.00 ile 20.00 arasında giriş ve çıkış yapılabilecek.

Ardahan ve Malatya'da da mesire yerlerinde mangal yakılması yasaklandı.

Bazı kentlerde havai fişek kullanımına da yasak getirildi.

Kayseri ve Ardahan Valiliklerinden yapılan açıklamada düğün sezonu ile kullanımı artan havai fişek, maytap ve dilek balonlarının kullanımına izin verilmeyeceği belirtilirken Edirne'nin Enez ilçesinde de Kaymakamlıktan izin almadan hava fişek ve benzeri patlayıcı maddeleri atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi. Yurt genelinde birçok noktada meydana gelen orman yangınları sonrasında İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın Çanakkale, Gaziantep, Niğde, Gümüşhane, Kırklareli, Uşak, Hatay, Edirne, Denizli, Karabük, Samsun, Sivas, Kayseri, Aydın, Çankırı, Konya, Tekirdağ, Kilis ve Bingöl'de ormanlara giriş yasaklanmıştı.

Mangal yakana, havai fişek atana ceza…
Mangal yakana, havai fişek atana ceza…
Mangal yakana, havai fişek atana ceza…
Mangal yakana, havai fişek atana ceza…

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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