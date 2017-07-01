Mancini'den Flaş Transfer

Bir dönem ülkemizde Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Rus ekibi Zenit, flaş bir transfere imza attı.



Rus ekibi, Roma'da futbol hayatını sürdüren Arjantili futbolcu Leandro Paredes'i 23 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Transferin bonuslarla birlikte 27 milyon euroya ulaşabileceği belirtildi.



23 yaşındaki futbolcu, Zenit'le 4 yıllık sözleşme imzalarken, transferin resmileşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Paredes, "Roma'da geçirdiğim güzel yıllar için herkese teşekkür ederim" mesajını yayınladı.



Roma'nın 2014 yılında Boca Juniors'tan 6 milyon euroya transfer ettiği Paredes, öne libero pozisyonunda görev yapıyor.