Manavgat'ta tek motorlu uçak düştü (1)

Manavgat'ta tek motorlu uçak düştü (1)

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kum mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu eğitim uçağı düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Manavgat'ta tek motorlu uçak düştü (1)

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkiinde bir karpuz tarlasına tek motorlu uçağın düştüğü, olayda ilk belirlemelere göre ölü yaralılar olduğu bildirildi.

Manavgat ilçesi Ulualan mevkisi yakınlarında tek motorlu Cessna tipi uçak düştü. Bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçakta 3 kişinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
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