Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı
İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın olduğu bölgeye giden kurtarma ekipleri binanın enkazında kalanlar için 17 Ağustos 1999 Marmara depremi ile hafızalara kazınan "Sesimi duyan var mı?" anonsu yaptı.
İstanbul Kartal'da, 8 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri binanın enkazı altında kalan bina sakinleri için 17 Ağustos 1999 Marmara depremi felaketi ile hafızalara kazınan "Sesimi duyan var mı?" anonsunu yaptı.
14 DAİRE VARDI
İstanbul'un Kartal ilçesinde Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken binada 14 dairenin ve binanın alt katında dükkanların olduğu ortaya çıktı.
1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri enkazda arama çalışmalarına başladı. Kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin çalışmalarına yardım ediyor.
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allahım sen yetiş yarabbim sen koru sevenlerine bagışla allahımmmCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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YA ALLAH KİMSEYE BÖYLE BİR ŞEY YAŞATMASIN BU NEDİR AH BE ABİİCİM. . . ALLAH RAHMET EYLESİN. . . ÇOK ÜZÜLDÜM KAHROLDUM. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bunun gibi kaç bina daha var acaba daha kaç kişinin ölmesi lazım.Cevap Yaz Yayından Kaldır