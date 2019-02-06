Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı

İstanbul Kartal'da, 8 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri binanın enkazı altında kalan bina sakinleri için 17 Ağustos 1999 Marmara depremi felaketi ile hafızalara kazınan "Sesimi duyan var mı?" anonsunu yaptı.

14 DAİRE VARDI

İstanbul'un Kartal ilçesinde Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken binada 14 dairenin ve binanın alt katında dükkanların olduğu ortaya çıktı.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri enkazda arama çalışmalarına başladı. Kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin çalışmalarına yardım ediyor.

Kaynak: DHA