Maltepe'de minibüs şoförü aracını ateşe verdi
İstanbul Maltepe'de ismi öğrenilemeyen şahıs, hatlı minibüsünü ateşe verdi. Şahsın minibüsü neden yaktığı henüz bilinmiyor.
Maltepe'de bir şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple hatlı minibüsünü yaktı. Polis ekipleri şahsı yanan minibüsten çıkarmakta zorlandı. Minibüsün alev alev yandığı olayda çevredekiler büyük panik yaşadı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Maltepe'de Bağdat Caddesi üzerinde bir şahıs, iddiaya göre kendine ait hatlı minibüsü yaktı. Şahsın minibüsü neden yaktığı henüz bilinmezken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
MİNİBÜSÜN İÇİNDEKİ ŞAHIS GÜÇLÜKLE ÇIKARTILDI
Polis ekipleri, yanan minibüsün içerisindeki şahsı zorlukla dışarı çıkardı. Alevlere teslim olan minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangına tanık olan vatandaşlar büyük panik yaşarken, cadde trafiğe kapatıldı.
İşte olay yerinden kareler;
Kaynak: İHA
YORUMLAR (19)
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Bence ulkem gayet iyi durumda, yillardir bol bol harcadik yedik, el bette kotu gunlerde olacak! Dunyanin heryerinde kriz geldi gecti bazi AB ulkeleri hala krizde. Bizim sorunumuz nankor bir toplumuz! Isin gelecegi budur!Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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vavvv afferim bu adama. acaba istanbul boğazındanda atlayabilir mi ki. aa cok merak ettim şimdiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bende yakacam yazar kasayı da atacam o dönemden daha berbat durumdayız ama karadeniz milleti rizeliyi ölümüne ülke elden gitse dahi tutyor allah cc. nezaman hırsızlık yapanı muhaffak etmiş ama hemşehrileri ya olsun bizden olsun diyorlar atalarımız boşuna dememiş 12 den sonra kafaları çalışmaz diye kısaca bunları asla yönetime vermemek lazım ne islam ahlakı bıraktılar ne ekonomi 17 senede kaldırdıkları 1 tane haram gözterinCevap Yaz 24 4 Yayından KaldırKILÇIK: Doğruyu söyle kullandığın cep telefonu ne marka kaç lira, Ailenin tümünde kaç tane cep tlf var. Kaç GB lık hat kullanıyorsun. :))1 8 Yayından Kaldır
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4 LİRA KAZANIP 44 LİRA''LIK HAYAT YAŞAMAYA ÇALIŞMAKTAN BUNALIMA GİRMİŞTİR.Cevap Yaz 9 7 Yayından Kaldır
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