Hırsızlık için gittikleri daire uyuşturucu yuvası çıktı

24.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:50

Maltepe'de hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, hırsızlık yapılan dairede uyuşturucu üretimi yapıldığını belirledi.Dairede hırsızlık yapan 3 şüpheli suçüstü yakalanırken, dairede uyuşturucu madde yetiştiren3 şüphelide balkonda saklanırken gözaltına alındı.

BİNADAN GELEN KOKULAR ELE VERDİ

Olay, Maltepe İdealtepe mahallesinde bulunan bir dairede yaşandı.Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarüzerine harekete geçti.Polis, binaya yaptıkları operasyonla hırsızlık şüphelisi olan Kemal O., Mehmet K. ve Gökhan T.'yi bina içerisinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlığın gerçekleştirildiği dairenin kapı göbeğinin kırıldığını gören polis, dairenin içerisinde ağır kokular geldiğini fark etti. Bunun üzerine daire içerisinde arama yapan emniyet ekipleri, daire içerisinde 65 kök kenevir ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan düzenekler ele geçirdi.

BALKONDA SAKLANIRKEN YAKALANDILAR

Dairenin boş olduğunu düşünen polis, evin balkon kısmında saklanmış olan Sezgin B., Volkan G. ve Birol G. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Balkona saklanan şüphelilerin ev içerisinde uyuşturucu madde üretimi yaptıkları anlaşıldı. Hırsızlık yaptıkları sırada yakalanan Kemal O., Mehmet K., Gökhan T. ve daire içerisinde uyuşturucu madde üretimi yapan Sezgin B., Volkan G. ve Birol G.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA