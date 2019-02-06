Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı

İstanbul Kartal'da 12 daireli 8 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz altında yakınları olduğu tahmin edilen bir vatandaşın çaresizliği ise kameralara yansıdı.

EKİPLER SÜREKLİ ÇAĞRI YAPIYOR

Binadaki tüm dairelerin dolu olduğu ileri sürülürken, itfaiye ekipleri, enkaz çevresinde sürekli çağrı yapıyor. Vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor. Binada yaşayanların yakınları da haberi alarak olay yerine akın etti.

Enkaz altında yakını olduğu düşünülen vatandaşın çaresizliği...

BİNA HAKKINDA YIKIM KARARI MI VARDI?

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, enkaz altında kalanlar var. Bazı vatandaşlar, bina hakkında yıkım kararı olduğunu da iddia etti.