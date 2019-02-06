Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı
İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında yakınları olan bir vatandaşın çaresizliği kameralara yansıdı.
İstanbul Kartal'da 12 daireli 8 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz altında yakınları olduğu tahmin edilen bir vatandaşın çaresizliği ise kameralara yansıdı.
EKİPLER SÜREKLİ ÇAĞRI YAPIYOR
Binadaki tüm dairelerin dolu olduğu ileri sürülürken, itfaiye ekipleri, enkaz çevresinde sürekli çağrı yapıyor. Vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor. Binada yaşayanların yakınları da haberi alarak olay yerine akın etti.
BİNA HAKKINDA YIKIM KARARI MI VARDI?
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, enkaz altında kalanlar var. Bazı vatandaşlar, bina hakkında yıkım kararı olduğunu da iddia etti.
YORUMLAR (11)
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ALLAH AİLELERİNE SABIR VERSİN KİMSENİN BAŞINA VERMESİNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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DEVLET bir el at bütün yapılaraCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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allahım şifa versin kimsenin başına gelmesinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yazıkbu vatandaşa hala akıllanmadılarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah yardımcıları olsun,Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır