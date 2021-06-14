MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, MİNİBÜS BARİYERE GİRDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, MİNİBÜS BARİYERE GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALTEPE'de bir beton mikseri devrilirken, D-100 karayolunda ise yolcu minibüsü bariyere çarptı.

MALTEPE'de bir beton mikseri devrilirken, D-100 karayolunda ise yolcu minibüsü bariyere çarptı.

Başıbüyükyolu Caddesi'nde ilerleyen Hüseyin Özdemir yönetimindeki beton mikseri, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü Hüseyin Özdemir yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, mikserin içerisindeki hazır beton, yola döküldü. Yoldaki beton olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından önce küreklerle yol kenarına atıldı. Beton daha sonra olay yerine gelen kepçe ile temizlendi. Bu sırada olay yerine gelen vinçler ise beton mikserini kaldırmak için çalışma yaptı. Çalışmalar sırasında caddedeki trafik tamamen kesildi. Beton mikseri kontrollü bir çalışmanın ardından kaldırılırken, caddedeki trafik yaklaşık 2 saat sonra normal seyrine döndü. Öte yandan Maltepe'de D-100 karayolu üzerinde yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı. Kartal- Kadıköy hattında çalışan minibüste bulunan yolcular, kazadan yara almadan kurtulurken, D-100 karayolundaki trafik uzun bir süre aksadı.

MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, MİNİBÜS BARİYERE GİRDİ
MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, MİNİBÜS BARİYERE GİRDİ
MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, MİNİBÜS BARİYERE GİRDİ
MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, MİNİBÜS BARİYERE GİRDİ
MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, MİNİBÜS BARİYERE GİRDİ
MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, MİNİBÜS BARİYERE GİRDİ
MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, MİNİBÜS BARİYERE GİRDİ
MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, MİNİBÜS BARİYERE GİRDİ
MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, MİNİBÜS BARİYERE GİRDİ
MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, MİNİBÜS BARİYERE GİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Bülent Turan Muharrem İnce Mehmet Özhaseki
Magazin Ezgi Mola Selçuk Balcı Tamer Levent Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, MİNİBÜS BARİYERE GİRDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 13:23:12. #1.16#

title