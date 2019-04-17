Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Mazbatasının Fotoğrafını Paylaştı
Geçersiz oyların sayımının bitmesinin ardından gözlerin çevrildiği Maltepe'de Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından mazbatasının fotoğrafını paylaştı.
AK Parti'nin itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayıldığı Maltepe'de sayım işleminin tamamlanmasının ardından Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan sürpriz bir hamle geldi.
"MALTEPE MAZBATASINA KAVUŞUYOR"
Sosyal medya hesabından mazbatasının fotoğrafını paylaşan Kılıç, "Maltepe mazbatasına kavuşuyor! 17 gün, kol kola omuz omuza mücadele ettik, Maltepelilerin sandıktaki iradesine sahip çıktık ve hakkımız olan mazbatayı bugün alıyoruz" ifadelerini kullandı.
GÖZLER YSK'NIN İBB İÇİN VERECEĞİ KARARDA
Ali Kılıç'ın mazbatasını alacağını duyurmasının ardından gözler YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için vereceği karara çevrildi.
İşte Ali Kılıç'ın o paylaşımı;