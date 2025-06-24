Başakşehir'de bulunan Mall Of İstanbul alışveriş merkezinin mal kabul bölümünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Peki, Mall Of İstanbul yangın söndü mü?

MALL OF İSTANBUL YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Başakşehir'de bulunan Mall Of İstanbul alışveriş merkezinin mal kabul bölümünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Başakşehir'de bulunan Mall of İstanbul Alışveriş Merkezi'nin otopark alanında yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.