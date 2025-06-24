Başakşehir'de bulunan Mall Of İstanbul alışveriş merkezinin mal kabul bölümünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Peki, Mall Of İstanbul nerede, İstanbul'un neresinde, hangi ilçesinde?

MALL OF İSTANBUL'DA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Başakşehir'de bulunan Mall Of İstanbul alışveriş merkezinin mal kabul bölümünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Başakşehir'de bulunan Mall of İstanbul Alışveriş Merkezi'nin otopark alanında yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının sebebi henüz açıklanmadı.

MALL OF İSTANBUL NEREDE?

Mall Of İstanbul 1,3 Milyar TL değerindeki yatırım sermayesi ile İstanbul halkına hizmet veren bir alışveriş merkezidir. Bu AVM, şehrin en gelişmiş bölgeleri arasında sayılan Başakşehir' de yer almaktadır. Mall Of İstanbul binası, Atatürk Havalimanı'nı TEM yoluna bağlayan Basın Ekspres hattı üzerinde yer almaktadır.

Mall Of İstanbul'a ulaşım; otobüs, metro ve minibüsler ile yapılabilmektedir. Ancak Mall Of İstanbul'a doğrudan metro hattı bulunmadığı için birden fazla aktarma yapılması gerekmektedir. AVM'ye ulaşım için metro kullanacakların sırasıyla; Taksim, Yenikapı, Bağcılar, Kirazlı Durağı ve Başakşehir metrosuna binmesi gerekmektedir.