Mali'de köye silahlı saldırı: 100'ün üzerinde ölü var

Uluslararası haber ajanslarından gelen ilk bilgilere göre kimliği belirsiz kişiler Dogon köyüne saldırdı ve çok sayıda kişiyi öldürdü.

Mali'nin güneyindeki bir köye düzenlenen terör saldırısında en az 134 kişinin öldüğü bildiriliyor. Yerel yetkililer, etnik militanların köylüleri öldürdüğünü, kurbanlar arasında hamile kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da olduğu bilgisini verdi.

Sangha belediye başkanı, France 24 muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı saldırganların köyü ateşe verdiğini ve köylüleri vurduğunu söyledi. Belediye başkanı, 95 kişinin yanmış bedenine ulaşırken, bazı köylülerin ise kayıp olduğunu duyurdu.

Dogon kabilesine mensup avcılar ile Fulani kabilesine mensup çobanlar arasında ocak ayından bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Mart ayındaki bir olayda silahlı saldırganlar, Dogonlara mensup en az 150 kişiyi öldürmüştü. Bu saldırı, yakın dönem Mali tarihinin en kanlı şiddet eylemlerinden biri olarak kayda geçti.

Kaynak: İHA