Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı
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Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı

Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl Ramazan ayında da çocuklar ibadetlerin en güzel neşesi. Malezya'da çekilen görüntülerde bir çocuk oyuncak dinozoruna namaz kıldırmaya çalıştı.

24.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:38
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı

Ramazan ayı neşesiyle birlikte geldi ancak koronavirüs nedeniyle herkes evlerine çekildiği için toplu iftar, teravih, gibi etkinlikler evlerin içinde kaldı.

DİNOZORUNA NAMAZ KILDIRAN ÇOCUK

Malezya'da çekilen görüntülerde bir çocuk, babasının kıldırdığı namazda cemaate katıldı. Küçük çocuk, namaz kılarken ise yalnız değildi. Elinde tuttuğu oyuncak dinozora da namaz kıldırmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı
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