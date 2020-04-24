Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl Ramazan ayında da çocuklar ibadetlerin en güzel neşesi. Malezya'da çekilen görüntülerde bir çocuk oyuncak dinozoruna namaz kıldırmaya çalıştı.

Ramazan ayı neşesiyle birlikte geldi ancak koronavirüs nedeniyle herkes evlerine çekildiği için toplu iftar, teravih, gibi etkinlikler evlerin içinde kaldı. DİNOZORUNA NAMAZ KILDIRAN ÇOCUK Malezya'da çekilen görüntülerde bir çocuk, babasının kıldırdığı namazda cemaate katıldı. Küçük çocuk, namaz kılarken ise yalnız değildi. Elinde tuttuğu oyuncak dinozora da namaz kıldırmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.