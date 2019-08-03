Güzel popçu Hadise, vücudunda bulunan dövmelerle dikkat çekti

Cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Hadise, Reymen'in Ela şarkısı eşliğinde transparan kıyafetiyle yaptığı dansla çok konuşulmuştu. Hadise bu kez de dövmeleriyle gündeme geldi.

MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENMEK İSTEMEDİ

Arefe günü vereceği konser için menajerinin ofisine giden Hadise, kostüm provası yaptı. Posta'nın haberine göre, makyajsız görüntülenmek istemediği için bir saat içeride oyalanan Hadise, olay olan dansıyla ilgili soruları cevapsız bıraktı.

2008 DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Askılı elbise tercih eden Hadise, sol kolunun içine play tuşu ve 'Music' dövmesi yaptırdı. Şarkıcının dirseğinde, anlamını açıklamadığı, Roma rakamlarıyla yazılmış 27 Aralık 2008 dövmesi ise dikkat çekti. Bu tarihin, Hadise ile besteci Sinan Akçıl aşkının başlangıç tarihi olduğu söylenmişti.

"BANA YÖN VERİLMEZ, BEN VERİRİM"

Latince olarak ensesinde 'Kendi kanatlarıyla uçan kız', sırtında 'Bana yön verilmez, ben veririm', belinde ise Tibet dilinde 'Zor durumdakilerle gönül birliği yapan iyi kalpli insan' yazıyor.