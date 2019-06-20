Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ortaya çıktı

Oyuncu ve yönetmen Mahsuz Kırmızıgül'ün 20 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül sevgilisiyle ortaya çıktı.

SARIŞIN BİR GÜZELLE BOY GÖSTERDİ

Sürekli esmer kızlarla yakalanan Mahmut Kırmızıgül, ilk kez yanında sarışın bir güzelle görüntülendi. Davete Mina Ceran ile katılan Mahmut, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı.

BABASINA ÇOK BENZİYOR

Mahsun Kırmızıgül'un oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün babasına olan benzerliği ise dikakt çekti. Kırmızıgül, tıpkı babası gibi bakış atarak objektiflere sevgilisiyle poz verdi.

BU DEFA KAÇMADI

İlk kez gazetecilerden kaçmayan Mahmut Kırmızıgül, geçtiğimiz yıllarda fotoğrafını çeken habercilere, "Çekmeyin babam küsüyor sonra" diyerek tepki göstermişti.