Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ortaya çıktı
Türkücülükten sonra sinemaya adım atan Mahsun Kırmızıgül'ün, oğlu Mahmut Kırmızıgül sarışın güzelle bir davette boy gösterdi. Mahmut Kırmızıgül'ün babasına olan benzerliği ise şaşırttı.
Oyuncu ve yönetmen Mahsuz Kırmızıgül'ün 20 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül sevgilisiyle ortaya çıktı.
SARIŞIN BİR GÜZELLE BOY GÖSTERDİ
Sürekli esmer kızlarla yakalanan Mahmut Kırmızıgül, ilk kez yanında sarışın bir güzelle görüntülendi. Davete Mina Ceran ile katılan Mahmut, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı.
BABASINA ÇOK BENZİYOR
Mahsun Kırmızıgül'un oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün babasına olan benzerliği ise dikakt çekti. Kırmızıgül, tıpkı babası gibi bakış atarak objektiflere sevgilisiyle poz verdi.
BU DEFA KAÇMADI
İlk kez gazetecilerden kaçmayan Mahmut Kırmızıgül, geçtiğimiz yıllarda fotoğrafını çeken habercilere, "Çekmeyin babam küsüyor sonra" diyerek tepki göstermişti.
YORUMLAR (24)
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babası oğlundan genç looovvvvvv :DCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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alık gibi bakıyorCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Maho aynı fotomontaj gibi durmuş. Tarlada çekilmiş sanki :)))Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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hele tipe bakCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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BABA OĞUL KIRO CANLAR 1 KIRO YETMİYORDU KIROLAR 2''YE ÇIKTI.Cevap Yaz 14 24 Yayından Kaldır
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