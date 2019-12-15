: Mahsun Kırmızıgül 14 yıl sonra ilk kez şarkı söyledi

15.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:49

Mahsun Kırmızıgül, hem senaryosunu yazıp hem yönetmen koltuğunda oturduğu filmi Mucize 2 Aşk,geçtiğimiz hafta seyirciyle buluştu.

Engelli bir adam olan Aziz ile görücü usulü evlendiği karısı Mızgin'in hayatının ele alındığı film Kırmızıgül ve film ekibinin gişelerde yüzünü güldürdü. 7 günde 12 milyon 682 bin 808 TL hasılat elde eden filmi için 14 yıl sonra mikrofon başına geçen Kırmızgül, müziği de bırakmadığının sinyalini verdi.

"14 YIL SONRA BİR İLK"

Kırmızıgül, kendisini gişede memnun eden filmini için "Uzun ve zahmetli çalışmalardan sonra Mucize 2Aşk filmi için seslendirdiğim "Yoksun Sen" isimli eserimle sizlerleyim. Prag senfoni çaldı ve ben ilk kez 14 yıl sonra mikrofon başına geçtim" notuyla paylaştığı videoda hünerlerini sergiledi.

YENİDEN ALBÜM ÇIKARMASI İÇİN YÜREKLENDİRDİLER

Filmi için 14 yıl sonra mikrofon başına geçen Kırmızıgül'ün bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı ve takipçileri onu yeniden albüm çıkarması konusunda yüreklendirmeye çalıştı. Bazı takipçiler"Buralar karışacak vaziyet alın, Kalbim şu anda atmaya başladı" gibi yorumlarını yaptı.

MUCİZE 2 AŞK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Engelli bir adam olan Aziz ile görücü usulü evlendiği karısı Mızgin, köyde yaşadıkları sorunlardan iyice bıkar. Kendilerine yeni bir hayat kurmak isteyen çift, Batı'da bir kasabaya gider. Ancak gittikleri kasabada da türlü sorunlarla karşılaşırlar. Çift, ne olursa olsun insanların önyargılarını aşıp, hayatta tutunmak için çabalar. Mızgin'e aşık olan Aziz, karısı için engellerinden kurtulmaya karar verir bu uğurda zorlu bir mücadeleye girişir. Aziz, Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin'in de desteği ile eşi için birçok mucizeyi gerçekleştirir. 2014 yapımı "Mucize" filminin devam halkası olan yapımın yönetmenliğini ve senaristliğini bir kez daha Mahsun Kırmızıgül üstleniyor.

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