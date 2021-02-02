Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı
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Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı

02.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:59

Mahmut Tuncer önceki gece yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kalbinde kalınlaşma olduğu tespit edilen şarkıcı, kontrollerin ardından taburcu edildi.

59 yaşındaki usta sanatçı önceki akşam saatlerinde omuz ağrısı nedeniyle Maslak'taki özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan kontrol ve tedavinin ardından evine dönen Tuncer, gece tansiyonu aniden fırlayınca eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

"EŞİME NAZAR DEĞDİ"

Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı durumunun iyiye gitmesiyle taburcu edildi. Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirterek "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" ifadelerini kullandı.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı

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Haber Yorumları (6)
CABBAR: Kelin merhemi olsa kendi başına sürermiş geçmiş olsun mucize krem sunucusu. Mamut amca
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AMADEYÜS ZARTZART: Ünlü, evet cok ünlü. . . En ünlü kırro. . . Faul üzerine faul yapan, pot üstüne pot kiran, konusmasini ögrenen bebeler gibi ne söyledigi anlasilmayan ünlü bir kırro.
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IHTIYAR: Bunun karısı buna hec uyumlu dogul laa, karıya uzuluyom laa
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