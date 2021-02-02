Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı

Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının kan donduran hikayesi ortaya çıktı: Karısı ve onun yasak aşkı tarafından öldürülmüş

Son Dakika! Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın anayasa çıkışına destek verdi: MHP'nin amacı, görüşü ve düşüncesi bu yöndedir

Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı

59 yaşındaki usta sanatçı önceki akşam saatlerinde omuz ağrısı nedeniyle Maslak'taki özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan kontrol ve tedavinin ardından evine dönen Tuncer, gece tansiyonu aniden fırlayınca eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

"EŞİME NAZAR DEĞDİ"

Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı durumunun iyiye gitmesiyle taburcu edildi. Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirterek "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" ifadelerini kullandı.