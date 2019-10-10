Mahmut Görgen Yeni Single Çalışmasıyla Oldukça İddialı
Mahmut Görgen, 2017 senesinde yayınlanan "Kalbimin Sahibine" adlı ilk single çalışmasıyla çok büyük bir kitlenin beğenisini kazandı.
Uzun bir süre boyunca yeni single çalışması yapmayan Görgen bu süre zarfında konser ve partilerde sahne alarak müzik hayatına devam etti. Mahmut Görgen yeni single çalışması "Touch The Sky" adlı çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunarken, yeni single çalışması ile müzik dünyasındaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.
Şarkı, 22 Eylül'de tüm dijital platformlarda yayınlandı.