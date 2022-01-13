Mahkum Sasha kimdir? Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum Sasha kimdir? Mahkum dizisi Sasha ( Hayal Köseoğlu ) kimdir, kaç yaşında? Hayal Köseoğlu'nun dizileri nelerdir? Hayatı ve biyografisi!

MAHKUM SASHA KİMDİR?

Barış Yesari'nin sağ kolu, her türlü işini yaptırdığı çok özel bir gangster. Cesaretinin ve zekasının getirdiği gücü hayranlık uyandıran; bu görüntüsünün altındaki duygusal kırılganlığı ise iç acıtan bir kadın. Zorlu bir çocukluk geçirdi. Annesinin erken yaşta kanserden ölümünün çok etkisinde kalıp 15 yaşında anoreksi hastalığına yakalandı ve buna rağmen hayata karşı güçlü durmak için lisedeyken kick boks öğrendi. Antalya'da doğan Sasha'nın annesi Ukraynalı, babası Türk. Annesinin ölümünden sonra evden kaçtı. Çocukluğundan beri bilgisayar başında anti sosyal bir hayatı vardı, müthiş bir hackera dönüştü. 20'li yaşlarına geldiğinde İstanbul'da suç ortamlarına girdi. Erkek arkadaşı intihar ettikten sonra tamamen değişti. Sokaklarda yatmaya, uyuşturucu kullanmaya başladı. Bir gece yarısı Beyoğlu'nda Barış Yesari onu sokakta yattığı yerden kaldırdı ve yanına aldı. O zamandan beri Barış için çalışıyor. Bazen öldürerek, bazen algı yaratarak iş çözüyor. Kılıktan kılığa girebilen, her işi olağanüstü bir soğukkanlılıkla çözebilen bireysel bir anarşist.

MAHKUM SASHA KİM CANLANDIRIYOR?

Mahkum dizisinde Sasha karakterini "Hayal Köseoğlu" canlandırmaktadır.

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

Hayal Köseoğlu, 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk tecrübesini yaşamış; Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu,Muhteşem Yüzyıl,Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Mucize Doktor dizilerinde rol almıştır. 'Sesinde Aşk Var', 'Yedinci Koğuştaki Mucize', 'Özgür Dünya', 'Beni Sevenler Listesi' gibi başarılı filmlerde yer alan sanatçı 'Bir Nefes Daha' filmindeki performansıyla bu yıl 28.'si düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. Son olarak Köseoğlu, 'Mahkum' adlı dizide sevenleriyle buluştu.

Hayal Köseoğlu'nun Oynadığı Diziler:

Mahkum/ Sasha/ 2021

Bonkis/ Özge/ 2021

Mucize Doktor/ Açelya/ 2019-2021

İstanbullu Gelin/ Zeynep/ 2017-2018

Ufak Tefek Cinayetler/ Derya/ 2017

Arkadaşlar İyidir/ Merve/ 2016

Muhteşem Yüzyıl/ Nilüfer Hatun/ 2011

Aşk-ı Memnu/ Pelin/ 2008-2010

Mahallenin Muhtarları/ Zekiye/ 1999

Ruhsar/ 1998

Hayal Köseoğlu'nun Oynadığı Filmler:

Beni Sevenler Listesi/ Tutku/ 2021

Bir Nefes Daha/ Devin/ 2020

Özgür Dünya/ 2019

Yedinci Koğuştaki Mucize/ 2019

Sesinde Aşk Var/ Deniz/ 2019

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet