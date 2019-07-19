Mahkemelik olan Kerimcan Durmaz ile Arto'nun davasında dikkat çeken mafya detayı!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın, kamuoyunda 'Arto' olarak bilinen sanatçı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı Sarallar Suç Örgütü lideri Savaş Sarmusak'a şikâyet ettiği iddia edilmişti. Şikâyet sonrası Arto'nun tehdit edildiği ileri sürülmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Arto'nun aralarında bulunduğu 3 şüpheli mağdur sıfatıyla, Sarallar Grubu lideri Savaş Sarmusak ve Kerimcan Durmaz'ın aralarında bulunduğu 14 kişi de şüpheli sıfatıyla iddianamede yer aldı. İddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya paylaşımları ile tanındığı, özellikle örgüt lideri Savaş Sarmusak ile tanışıklığının ve telefon irtibatlarının bulunduğu kaydedildi.

"KİM NE SIKINTI YAPACAK ONA"

Şüpheli Kerimcan Durmaz'ın suç örgütünün uygun görüp onayladığı yerlerde sahne aldığı, örgüt lideri şüpheli Savaş Sarmusak'ın iletişimin tespiti tutanaklarına yansıyan bir görüşmesinde "Olmaz koçum, kim ne sıkıntı yapacak ona" şeklinde sözler sarf etmesinden şüpheli Kerimcan Durmaz'ın suç örgütünün koruması altında bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

PAYLAŞIMLAR YAPMASININ ENGELLENMESİNİ İSTEDİ

Kamuoyunda 'Arto' ismi ile bilinen mağdur Harutyun Dalga'nın bir kısım sosyal medya araçlarından yaptığı kendisi ile ilgili paylaşımlardan rahatsızlık duyan Kerimcan Durmaz'ın örgütten kendisi hakkında paylaşımlar yapmasının engellenmesini istediği ifade edildi.

"BİR DAHA ÖYLE YAZI YAZMAYACAK"

İddianamede, 23 Eylül 2016 tarihinde örgüt yöneticisi firari şüpheli Serdar Sarmusak'ın C.Y. isimli şahsı arayarak "He o he gelince söylersin Arto'yu aradık biz tamam mı bir daha öyle yazı yazmayacak hakkında" diyerek Arto'yu aradıklarını ve gereken haberi yolladıklarını, artık Kerimcan Durmaz hakkında bir daha paylaşımda bulunamayacağını belirttiği kaydedildi.

"GEREKENİ DEDİ ONA YANİ"

29 Eylül 2016 tarihinde Savaş Sarumsak'ın da M.K.E.'ye "O Arto yok mu Arto g… Talip'e söyledim Talip konuştu onunla. Bir de bir arkadaş vardı bizim Ozan diye bir çocuk vardı şey. Gerekeni dedi ona yani" diyerek Arto'nun Kerimcan hakkında paylaşımlar yapmasına engel olmak için Talip isimli şahsa ve Ozan Kazıcıoğlu'na talimat verdiğini belirttiğinin anlaşıldığı belirtildi.

KORKUTUCU GÜCÜNDEN YARARLANARAK TEHDİT ETTİ

Şüpheli Kerimcan Durmaz'ın azmettirmesi ile harekete geçen örgüt lideri Savaş Sarmusak ve örgüt yöneticisi firari Serdar Sarmusak'ın talimatı ve Talip isimli şahıs ile şüpheli Ozan Kazıcıoğlu'nun suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak mağdur Arto'yu tehdit ettikleri ifade edildi.

"TEHDİDE AZMETTİRME"

İddianamede, örgüt üyesi şüpheli Ozan Kazıcıoğlu'nun örgüt faaliyeti çerçevesinde suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak 'tehdit' suçunu, şüpheli Kerimcan Durmaz'ın örgütün korkutucu gücünden yararlanarak 'tehdide azmettirme' suçunu işlediği kaydedildi.

SUÇLAMALARI REDDETLİLER

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada hâkim karşısına çıkan şüpheliler, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Şüpheliler, ayrı ayrı verdikleri savunmalarında Sarallar grubu ile alakalarının olmadığını, emniyetin kendilerini dinleyerek 7 bin lira değerinde bir silahın satılmasından dolayı suç örgütü üyeliği kapsamında yargılandıkları anlatıldı.

"TEHDİT EDEN BAŞKA, YARGILANAN BAŞKA"

Arto'yu tehdit ettiği iddia edilen Ozan Kazıcıoğlu, mahkemede verdiği ifadesinde, kendisinin isim benzerliğinden dolayı konuya müdahil olduğunu, Kerimcan Durmaz ve Arto'yu tanımadığını ileri sürdü.

"ARTO İFADEYE BİLE GELMEDİ"

Sarallar örgüt lideri iddiası ile yargılanan Savaş Sarumsak'ın avukatı Ayhan Sağıroğlu, mahkemede yaptığı savunmasında iddianamede şikayetçi olarak gösterilen Arto'nun ne emniyette ne de savcılıkta hiçbir şekilde ifadesinin alınmadığını, bu dosyanın içerisinde neden olduklarını anlamadığını söyledi.