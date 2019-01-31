Mahkeme, Damadına WhatsApp Üzerinden Hakaret Eden Kayınvalideye Ceza Vermedi

Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi WhatsApp üzerinden kendi aile bireylerine hakaret edenlere hukuki bir yaptırım uygulanamayacağı yönünden bir karar aldı. Mahkeme kaynanasının kendi hakkında yaptığı tezviratın yasaklanması için mahkemeye başvuran biri kişinin şikayeti üzerine örnek teşkil eden bu karara imza attı.

ALMANYA'DA GÜNDEM OLDU

Almanya'da gündem olan olayda bir adam kaynanasının Whatasapp grubunda kendisi hakkındahakaretler yaptığını öne sürerek mahkemeden bu bu hakaretlerin yasaklanmasını talep etmişti. Davaya konu olan olayda bir baba oğlunun odasından daha hızlı çıkması için boğazını sıkmış ve itekleyerek hızlı hareket etmesin istemişti. Adamın eşi bu olayı videoya çekip annesine göndermiş, kadında bu görüntüleri WhatsApp grubunda yayınlamıştı.

"AİLE ARASINDAKİ KONUŞMALAR ÖZEL KORUMA ALTINDA"

Kaynana bu görüntüler eşliğinde bir "eziyet protokolü" hazırlayarak,bu protokolü diğer aile bireylerinin olduğu WhatsApp grubuna yolladı. Kaynana aynı zamanda çocuğa eziyet suçlaması ile polise ve gençlik dairesine de şikayette bulundu.Bu iddiaların yayılmasının yasaklanmasını isteyen damat önce eyalet mahkemesine buradan sonuç alamayınca da yüksek eyalet mahkemesine başvurdu. Ancak her iki mahkemede "Aile arasındaki konuşmaların özel koruma altında olduğu, bu özgür alanda herkesin mahkeme yaptırımı endişesi taşımadan akrabalarla konuşabileceği" yönünde karar aldı.

Mahkeme kaynanın, iddiaları yayınladığı WhatsApp grubu üyeleri ile sıkı ve iyi bir kontağı olduğu için,davacı hakkında özgürce konuşma hakkı olduğuna karar verdi.