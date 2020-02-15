Mahallenin duvarlarına çizilen müstehcen resimler tepki çekti

15.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:44

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir mahallesi Süreyya Yalçın İlkokulu'nun bahçe duvarı ile Mevlana Caddesi, Çakıl Sokak, Kenan Sokak, Şahin Sokak ve Turnalı Sokak'taki evlerin duvarlarına ve elektrik direklerine erkek cinsel organı resimleri çizildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çizilen resimler, tepkilere neden oldu.

YAKALANMASI İSTENDİ

Resimleri boyamalarına rağmen yeniden yapıldığını belirten mahalle sakinleri, bunları çizen kişilerin yakalanmasını istedi.

"DÖVSEK, SUÇLU DURUMA DÜŞECEĞİZ"

Mahalle sakinlerinden Erhan Akbulut, ilkokulun duvarlarına dahi müstehcen yazı ve uygunsuz resimler çizildiğini söyleyerek, "Biz daha önce bu şekiller için şikayette bulunduk. Öğrenciler gelip geçiyor buradan, hiçbir yerde güvenlik kamerası yok. Emniyet buraya MOBESE yapabilir, önlem alınması lazım. Mahalleli olarak şikayetçi olduk, her sokakta artı 18 yazı ve böyle pis resimler var. Mahalleli olarak biz bunlardan bıktık, bir an önce önlem alınması lazım. Biz yakalasak dövsek, suçlu duruma düşeceğiz, iki arada bir derede kaldık. Yetkililerin bu konuyla ilgili acil çalışma yapması lazım" dedi.

Kaynak: DHA