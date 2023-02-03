Zeynep Bastık, gönlünü Farah Zeynep Abdullah'ın eski aşkına kaptırdı! İkili ilk kez görüntülendi

Geçtiğimiz sene menajeri Tolga Akış ile evliliğinin birinci senesi dolar dolmaz boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, gönlünü Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi DJ Efe Çelik'e kaptırdı. İkili önceki akşam ilk kez yan yana görüntülendi.

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç şarkıcı Zeynep Bastık, 2021 yılında nikah masasına oturduğu menajeri Tolga Akış ile evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı. Evleri ayıran ikili, evlilik yıldönümlerinde de boşandı. Ayrıldıktan sonra adı birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Bastık, önceki akşam yeni sevgilisiyle görüntülendi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

29 yaşındaki başarılı şarkıcı Bastık, gönlünü müzik sektöründen bir isme kaptırdı. Genç şarkıcı, Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik'e kaptırdı. Çift, önceki gece yarısı ilk kez yan yana görüntülendi. Bir mekandan çıkarken aynı araca binen ikili, kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

DJ Artz ve Farah Zeynep Abdullah