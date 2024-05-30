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Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü ile Yakınlaştı

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2022 yılında Tolga Akış ile boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, Ali Can Ayyıldız ile ilişkisini bitirdikten sonra Serkay Tütüncü ile yakınlaştı. İkilinin Chaplin oyununu izlemeye gittiği iddia ediliyor.

2022 yılında Tolga Akış ile boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, daha sonra Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ilişkisini bitiren Bastık, bu sefer de Serkay Tütüncü ile yakınlaştı.

"İLİŞKİLER BAŞLAR, BİTER"

Ali Can Ayyıldız ile ilişkisini bitirdikten sonra "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde, herkesin keyfi yerinde. Olur böyle şeyler hayatta olmaz mı? Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok" diyen Zeynep Bastık, yeni aşka yelken açtı.

Magazin D'nin haberine göre Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık, Chaplin oyununu izlemeye gitti. İkilinin oyunu samimi şekilde izlediği ileri sürülürken taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Survivor ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve yarışmadan sonra birçok dizi ile film projesinde yer alan Serkay Tütüncü, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde rol alıyor.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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