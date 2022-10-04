Zeynep Bastık...PAYLAŞIMLARI YENİ AŞKI ORTAYA ÇIKARDI!

Geçtiğimiz sene temmuz ayında menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturan Zeynep Bastık, haziran ayında daha evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Akış ile evliliğini tek celsede bitiren Bastık, yeni bir aşka yelken açtı.

PAYLAŞIMLAR ELE VERDİ

2. Sayfa'da yer alan habere göre, iki ay önce boşanan şarkıcı, bir aydır yurtdışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. İkili, önceki gün aynı ayna karşısında poz vererek peş peş Instagram hesaplarından paylaştı. Çift ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

EVLİLİĞİN SENESİ DOLUNCA BOŞANDILAR

Güçlü sesi ve şarkılarıyla kısa sürede şöhreti yakalayan Zeynep Bastık, geçtiğimiz sene temmuz ayında menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturdu. Evliliklerinde sorun yaşayan ikili, birinci seneleri dolmadan boşanma kararı aldı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda boşanma kararını duyuran Bastık, "Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazla oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz, birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek.Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz. ve birbirimizi çok seviyoruz" dedi.

Tolga Akış ise paylaşımında "Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onlar yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeynocum" ifadelerini kullandı. Çift, 2 ay önce de tek celsede evliliklerini bitirdi.