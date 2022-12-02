Zeynep Bastık'ı unutan Tolga Akış, yeni bir aşka yelken açtı

Temmuz ayında şarkıcı Zeynep Bastık ile tek celsede boşanan Tolga Akış, yeni bir aşka yelken açtı. İkili, dün akşam düzenlenen GQ Ödül Töreni'ne birlikte katıldı. Çiçeği burnunda aşıklar birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.

Geçtiğimiz sene temmuz ayında nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve Tolga Akış, evliliklerinin senesi dolmadan boşanma kararı alarak evlerini ayırdı. Çift, temmuz ayında evliliklerinin 1. senesi dolunca da tek celsede boşandı. Bastık'ın ardından Akış da yeni bir aşka yelken açtı.

BİRLİKTE POZ VERDİLER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tolga Akış gönlünü ekibinde yer alan Gizem Kaya'ya kaptırdı. İkili, dün akşam GQ Ödül Töreni'ne beraber katıldı. Gece boyunca samimi şekilde eğlenen ikili poz vermeyi de ihmal etmedi.

Ödül törenine derin sırt ve göğüs dekolteli bir elbiseyle katılan Gizem Kaya, tarzıyla Zeynep Bastık'a benzetildi.