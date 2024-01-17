Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok

Vah Vah, Benim İçin Ne Yapardın, Aramazsan Arama ve Bize Aşk Lazım gibi şarkılarıyla yıllara damga vuran Gökhan Özen, bu sefer de yüzündeki değişimiyle adından söz ettirdi. Yurt dışında yaşayan ancak konser ve törenler için sık sık Türkiye'ye gelen Özen, göz ameliyatı olurken bir de yüzüne estetik yaptırdığı ileri sürüldü. Özen hakkındaki yorumlara sitem ederek "Filtre kullanılmış. Estetik yok" dedi.

"İFTİRAYLA UĞRAŞIYORUM"

Instagram hesabından bir video yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar yüzümle ilgili geçirdiğim ameliyattan dolayı beni arıyor. Ödül töreninde beni çeken arkadaş filtreyi basmış suratıma. Videoyu editleyerek sunmuş. O arkadaşın yaptığı gibi filtreli değil, filtresiz çekiyorum. Yüzümde hiçbir şey yok. Yüzüme hiçbir işlem yapılmadı. Sadece gözlerim için sağlık açısından bir ameliyat geçirdim. Bir iftirayla uğraşıyorum. Botoks yaptırdığım söyleniyor ama yok. Böyle iftiralarla beni üzemezsiniz. Sevenlerimi, ailemi ve annemi üzmeyin. Yüzüm kendi yüzüm" dedi.