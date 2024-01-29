Yıllar sonra geri dönüyor! Ozan Güven'in başrol olduğu Taş Kağıt Makas dizisinden ilk fragman geldi

13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Ozan Güven, yıllar sonra ekranlara dönüyor. Uzun zamandır bir projede yer almayan Güven, Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Taş Kağıt Makas dizisinde Ekin Koç, Hande Ataizi, Serra Arıtürk gibi isimlerle başrolü paylaşacak.

4 YIL SONRA İLK PAYLAŞIM

Bir süredir merakla beklenen Taş Kağıt Makas dizisinden ilk fragman yayınlandı. Instagram'da son paylaşımını 2020 yılında davayla ilgili yapan Ozan Güven, seneler sonra ilk paylaşımında dizinin fragmanını yayınladı. Güven'in "Yoğun hasret içerir" notuyla yaptığı paylaşıma sanatçı dostlarından destek geldi.

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİNİN KONUSU NE?

Sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut (Ekin Koç), yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar. Babasının masum olduğunu ispatlamak için verdiği savaşta, yine bu süper hafızasını kullanır. Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev de (Serra Arıtürk) Umut'un babası için sürdürdüğü adalet arayışının en büyük destekçisi olur. Parlak zekası ve sisteme aykırı avukatlık tarzıyla Harun (Ozan Güven), hukuk camiasının güçlü isimlerinden Cumhuriyet Savcısı Süreyya (Hande Ataizi), iş dünyası ile suç dünyası arasındaki kilit isim Kadri ( Hüseyin Avni Danyal ) ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir (Burak Yörük) arasında değişen dengede, Umut'un alzheimer hastası babası için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkileyecek.

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosunda Serra Arıtürk, Ekin Koç, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.