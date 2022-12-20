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Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, sektörün karanlık yüzünü ifşa etti: Boğulup bayılanlar oluyordu

Magazin Haberleri

Eski cinsel içerikli film yıldızı Lana Rhoades, sektörün karanlık yüzüyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Kısa bir süre kaldığı sektörü bırakan ancak daha sonra psikolojik tedavi gören ünlü isim, çekimler sırasında birçok arkadaşının boğulup bayıldığını söyledi.

Bir dönem rol aldığı cinsel içerikli filmlerle tanınan 25 yaşındaki Lana Rhoades kısa süre önce anne oldu. Bebeğinin babasını sır gibi saklı tutan ünlü isim, hala popüler olduğu sektörün karanlık yüzünü ifşa etmeye devam ediyor.

Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, sektörün karanlık yüzünü ifşa etti: Boğulup bayılanlar oluyordu

Lana Rhoades, bir podcast yayınında sektörü geride bıraktığından beri nasıl depresyonla mücadele ettiğini anlattı. Sektöre başlamadaki en büyük sebebi aile içi huzursuzluk olarak dile getiren Rhoades, genç kızlara uzaktan her şeyin güzel göründüğünü ancak sektörün adeta bir bataklık olduğunu söyledi.

Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, sektörün karanlık yüzünü ifşa etti: Boğulup bayılanlar oluyordu

İlk çekimlere gittiğinde ilişkiye gireceğini bilemediğini söylene güzel oyuncu "Bir yetişkin film yıldızı olmak için yapmak zorunda kalacağım eylemleri gerçekten düşünmedim" dedi.

Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, sektörün karanlık yüzünü ifşa etti: Boğulup bayılanlar oluyordu

Yetişkin içerik sektöründeki deneyimleri esnasında gördüklerini anlatan Rhoades, bazı arkadaşlarının sahnelerde çok sert bir şekilde boğulduktan sonra bayıldıklarını bile gördüğünü açıkladı.

Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, sektörün karanlık yüzünü ifşa etti: Boğulup bayılanlar oluyordu

Gelirini artık sosyal medyadan sağlayan Lana Rhoades, "Yetişkin film yıldızı" etiketinin asla üzerinden çıkmayacağını ve böyle hatırlanmanın kendisini bazen intiharın eşiğine dahi getirdiğini söyledi.

Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, sektörün karanlık yüzünü ifşa etti: Boğulup bayılanlar oluyordu

Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, sektörün karanlık yüzünü ifşa etti: Boğulup bayılanlar oluyordu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Cinsellik Magazin Haberler

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