Yeşilçam Ustası Ahmet Mekin Kalça Kemiği Kırıldı

Yeşilçam Ustası Ahmet Mekin Kalça Kemiği Kırıldı
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Türk sinemasının önemli isimlerinden Ahmet Mekin, yürüyüş yaparken bir çocukla çarpışarak kalça kemiğini kırdı. Hastaneye kaldırılan Mekin'in ameliyata alınacağı bildirildi.

YEŞİLÇAM'ın usta ismi Ahmet Mekin'in (93) kalça kemiği kırıldı. Hastaneye kaldırılan Mekin'in ameliyata alınacağı bildirildi.

1980 yılından beri Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin'in kalça kemiği kırıldı. Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Mekin'in ameliyata alınacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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