Yerli sesli içerik platformu Karma Türkiye, Türkiye'de yayında

Türkiye'nin yerli sesli içerik, podcast ve radyo platformu "Karma Türkiye" tüm uygulama mağazalarında yerini aldı. Radyo ve pod yayıncıları, dublaj sanatçıları ve yazarların bir araya geldiği platformun Türkiye'de ilk olduğunu söyleyen CEO Dilruba Özcan Hocaoğlu, "Bir kadın girişimci olarak, kadın istihdamına da bu yolda oldukça önem verdim. Yazarlarımızdan dublaj sanatçılarına, ofiste çalışan ekipten radyo yayıncılarına kadar kadın istihdamı benim için çok önemli" dedi.

Bünyesinde bulundurduğu canlı radyo programları, dijital radyo yayın akışı, ücretli ve ücretsiz erişilebilen sesli içerikler ve günümüz trendi podcast dünyasını birleştiren Karma Türkiye,yeni uygulamasıyla dinleyicilerinde karşısına çıktı. Platform, hem yayıncılar hem de dinleyiciler için yeni bir deneyim alanı oluşturuyor.

"BİR KADIN GİRİŞİMCİ OLARAK ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUM"

Türkiye'de alanında ilk olan platform, 7'den 70'e her yaştan ve her kesimden insana ulaşmayı hedefliyor. Bir kadın girişimci olarak da dikkatleri üzerine çeken platformun CEO'su Dilruba Özcan Hocaoğlu, "Hikayemiz, Karma Türkiye'nin CTO'su Reha Özcan'ın internet ortamından bağımsız radyo yayıncılığı yapmasıyla başlamıştı. Radyo programı ve kısa podcast'ler yayınlamanın ardından, mobil uygulama çalışmalarımızla beraber, 2019 yılında bir medya şirketi haline geldik. RTÜK'e bağlı yayıncılık lisansına sahip ilk dijital radyolardan biri olan Karma Türkiye, hızlı bir büyüme ivmesi kazandı. İki milyona yakın tıklama alan web sitesi blog portalımız ve sosyal medya gündeminde sık sık yer alan radyo programlarımız, kullanıcıyla etkileşim konusunda önemli bir etken oldu. Aynı zamanda, bir kadın girişimci olarak, kadın istihdamına da bu yolda oldukça önem verdim. Yazarlarımızdan dublaj sanatçılarına, ofiste çalışan ekipten radyo yayıncılarına kadar kadın istihdamı benim için çok önemli" dedi.