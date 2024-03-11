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Yeni Dizi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'na Yüsra Geyik Dahil Oluyor

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Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nun kadrosu genişlemeye devam ediyor. Dördüncü bölümden itibaren Yüsra Geyik, 'Rüya' karakteriyle dizide yer alacak. Dizi, sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un Alzheimer hastası babası ile verdiği hayat mücadelesini ekrana taşıyor. Yüsra Geyik, zengin müteahhidin sosyopat oğlu Fecir Emirkıran'ın kız kardeşi 'Rüya' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nun kadrosu genişliyor. Hikayesi kadar kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken diziye, dördüncü bölümünden itibaren oyuncu Yüsra Geyik, 'Rüya' karakteri ile dahil olacak.

Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip olan Umut'un, Alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesini ekrana taşıyan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu tanıtım filmleri ve sürükleyici sahneleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğini üstlendiği dizide Yüsra Geyik, zengin müteahhidin sosyopat oğlu Fecir Emirkıran'ın kız kardeşi 'Rüya' karakteri ile izleyici ile buluşacak.

Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliha Çoban' karakteriyle yıldızı parlayan ve en son 'Aile' dizisinde Devin'in (Serenay Sarıkaya) kız kardeşi Yağmur'u canlandırarak başarılı bir performans sergileyen Yüsra Geyik, Taş Kağıt Makas'ın dördüncü bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi ünlü isimleri bir araya getiren Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu üçüncü bölümü ile çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

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